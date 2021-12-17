В пятницу дома Центрального района Петербурга остались без света

В пятницу дома Центрального района Петербурга остались без света
В пятницу дома Центрального района Петербурга остались без света. Фото: Pixabay

Из-за аварии на кабельной сети центр Петербурга остался без света.

Инцидент коснулся Невского проспекта, — дома № 95, 109, 122 и 131, — Гончарной улицы, — дома № 16, 20, 21, 23 и 24, — Полтавской улицы, — дома № 12 и № 14. Кроме того в районах двух улиц не работали светофоры. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на администрацию Центрального района.

На место аварии была вызвана служба «Ленэнерго». По сообщению ведомства, произошло технологическое нарушение на линии электропередачи 6 кВ.

Специалисты были сразу же направлены на место происшествия, где провели необходимые ремонтные работы. Также для скорейшего восстановления электроснабжения на место отключения были направлены резервные источники питания компании.

Как сообщают читатели «Фонтанки», в настоящий момент свет снова вернулся в дома горожан.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на 9-й Советской улице освещение теперь оборудовано по самым современным технологиям, а количество фонарей увеличилось в полтора раза.

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