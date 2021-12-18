В России за сутки выявили 27,4 тысячи случаев коронавируса

Новые случаи каждый день подтверждаются и в России. Фото: unsplash.com

Новые случаи каждый день подтверждаются и в России. Фото: unsplash.com

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 27 434 человек.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 186 823.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 1076 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 296 180 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 38 041 человек. Общее количество выздоровлений достигло 8 952 266.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 2 283 человека. Третье место у Подмосковья — 1 683 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у двоих петербуржцев выявлен новый омикрон-штамм.