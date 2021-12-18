Пробки в воскресенье в Петербурге составили 1 балл

Пробки в воскресенье в Петербурге составили 1 балл
Пробки составили 1 балл. Фото: "Яндекс.Пробки"

На дорогах Петербурга субботним утром наблюдаются пробки в 1 балл.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 10 часам дорожная ситуация будет оцениваться в 2 балла, а после 13 часов пробки вырастут до 4-5 баллов.

Сейчас небольшие пробки собрались на Московском шоссе в районе пересечения с Дунайским проспектом, на Народной улице, в Центральном проезде в Металлострое.

Красным также выделены участки на выезде из Кудрово, проспекте Непокоренных, улице Савушкина, улице Первого Мая в Парголово, Ленсоветовской дороге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по проспекту Стачек в Петербурге ограничат движение практически на полгода.

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