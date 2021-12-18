В Петербурге задержали разбойника, укравшего «Мерседес» у посетителя кафе на Варшавской

Полиция нашла и задержала подозреваемого в разбойном нападении на владельца автомобиля «Мерседес Бенц».

Как сообщает пресс-служба городского главка МВД, предполагаемый преступник был задержан 15 декабря. В отдел полиции увезли 37-летнего мужчину. На следующий день правоохранительные органы возбудили уголовное дело о разбое.

Инцидент произошел 8 декабря в кафе на Варшавской, 25. Неизвестные мужчины с пистолетом и ножом под угрозой расправы забрали у потерпевшего ключи от его «Мерседеса», а после сели в автомобиль и скрылись.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине задержали мужчину, сбежавшего из психоневрологического интерната. Была составлена ориентировка, благодаря которой пациента идентифицировали сотрудники правоохранительных органов.