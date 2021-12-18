Три станции метро в Петербурге закрыли на вход после падения пассажира

Станции метро «Девяткино», «Политехническая» и «Площадь Мужества» временно закрыты для входа. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
«В 16:24 Станции «Девяткино», «Политехническая» и «Площадь Мужества» закрыты на вход», — говорится в сообщении.
Напомним, в субботу, 18 декабря, в Петербурге движение на красной линии метрополитена временно ограничено. На станции «Политехническая» на пути упал пассажир.
Информация о состоянии пассажира уточняется.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции метро «Площадь Восстания» госпитализировали 40-летнего жителя Новгородской области. Мужчина получил ножевое ранение в вестибюле.