Три станции метро в Петербурге закрыли на вход после падения пассажира

Станции метро «Девяткино», «Политехническая» и «Площадь Мужества» временно закрыты для входа. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

«В 16:24 Станции «Девяткино», «Политехническая» и «Площадь Мужества» закрыты на вход», — говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 18 декабря, в Петербурге движение на красной линии метрополитена временно ограничено. На станции «Политехническая» на пути упал пассажир.

Информация о состоянии пассажира уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции метро «Площадь Восстания» госпитализировали 40-летнего жителя Новгородской области. Мужчина получил ножевое ранение в вестибюле.