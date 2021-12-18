Движение поездов восстановили на красной ветке петербургского метро

Движение поездов восстановили на красной ветке петербургского метро
Движение восстановлено. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Движение на второй (синей) линии метро Санкт-Петербурга восстановлено после падения пассажира на рельсы.

Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

«Движение по Линии 1 осуществляется в полном объеме, все станции работают, интервал восстанавливается», — говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 18 декабря, в Петербурге движение на красной линии метрополитена было временно ограничено. На станции «Политехническая» на пути упал пассажир.

Информация о состоянии пассажира уточняется.

«В 16:40 открыто движение поездов на участке от «Девяткино» до «Пл. Ленина». Линия 1 работает в полном объёме, интервал движения восстанавливается», — сообщили в Комитете по транспорту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции метро «Площадь Восстания» госпитализировали 40-летнего жителя Новгородской области. Мужчина получил ножевое ранение в вестибюле.

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