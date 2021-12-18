Оперштаб раскрыл регионы-лидеры по уровню коллективного иммунитета к COVID

Оперштаб раскрыл регионы-лидеры по уровню коллективного иммунитета к COVID
Общий уровень по России превысил 58%. Фото: комитет по здравоохранению

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России на сегодняшний день составляет 58,2%, сообщил Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По ее словам, наиболее высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции по-прежнему в Севастополе. Там он вырос до 88,7%.

В четырех регионах страны коллективный иммунитет превышает 75% – это Чукотский автономный округ, Карелия, Санкт-Петербург и Московская область. Выше 71% уровень коллективного иммунитета в Тыве, Москве, Мурманской, Калининградской и Липецкой областях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки выявили 27 434 случая коронавируса. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 186 823. За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 1076 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 296 180 граждан.

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