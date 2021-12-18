Упавший на пути петербургского метро пассажир скончался

Упавший на пути петербургского метро пассажир скончался
Пассажир упал на пути. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Пассажир петербургского метрополитена, упавший на станции «Политехническая», получил несовместимые с жизнью травмы при падении на железнодорожные пути.

Трагический инцидент случился в субботу, 18 декабря. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщила «Фонтанка», тело завернули в черный мешок, зона вокруг оцеплена.

В результате произошедшего движение электропоездов временно приостановили на трех станциях, среди них — «Площадь Мужества», «Девяткино» и «Политехническая».

Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 16:40 было открыто движение поездов на участке от «Девяткино» до «Пл. Ленина». Линия 1 работает в полном объёме, интервал движения восстанавливается», — сообщили в Комитете по транспорту.

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