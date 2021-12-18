Стало известно, для кого «омикрон» наиболее опасен

Стало известно, для кого &#171;омикрон&#187; наиболее опасен
"Омикрон" тяжело перенесут те, кто не привился и не переболел COVID-19. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

У людей, которые еще не перенесли COVID-19 и не привились от вируса, велики шансы тяжелого течения омикрон-штамма. Об этом заявил глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, именно эта часть людей рискует заразиться новым штаммом. Он предположил, что для данной категории граждан омикрон принесет серьезные последствия.

Как сообщил URA.RU, Волчков добавил, что при этом для переболевших и вакцинированных омикрон станет «легкой историей».

Ученые также отметил, что вирусу с каждой новой мутацией все сложнее атаковать людей, которые еще ни разу не сталкивались с инфекцией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что оперативный штаб по борьбе с COVID-19 раскрыл регионы-лидеры по уровню коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Наиболее высокий уровень коллективного иммунитета по-прежнему в Севастополе.

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