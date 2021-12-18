Власти Лондона объявили ЧП из-за роста числа заражений «омикроном»

Власти Лондона объявили ЧП из-за роста числа заражений &#171;омикроном&#187;
В Лондоне объявили ЧП. Фото: Pixabay

Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение на фоне роста заражений омикрон-штаммом.

«Я принял решение после консультации с коллегами объявить с сегодняшнего дня чрезвычайное положение», — сказал он в эфире Sky News.

Он отметил, что растёт и число госпитализаций, что влечёт за собой нехватку медперсонала.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины. Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в России уже выявлено 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса.

Всего с начала пандемии в России выявлено 10 186 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 296 180 летальных исходов, выздоровели 8 952 266 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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