Почти 260 трамваев и более 300 троллейбусов появятся в Петербурге к 2024 году

Более 250 трамваев и 300 троллейбусов появится в Петербурге к 2024 году. Фото: Baltphoto

Более 250 трамваев и 300 троллейбусов появится в Петербурге к 2024 году. Фото: Baltphoto

До 2024 года в Северной столице планируют обновить подвижной состав общественного транспорта и модернизировать инфраструктуру.

Так, в этом году было одобрено выделение Санкт-Петербургу инфраструктурных кредитов суммой более чем на 24 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

С 2022 по 2031 года городу планирует выделить 96,9 млрд рублей на приобретение 950 вагонов метро, а до 2024 года закупить 255 новых трамваев и 314 новых троллейбусов, в том числе 117 будут с увеличенным автономным ходом.

За 2021 год ГУП «Петербургский метрополитен» получил 16новых вагонов, а ГУП «Пассажиравтотранс» приобрел 115 автобусов, 85 из которых работают на природном газе. Также подписаны контракты на поставку еще четырех автобусов на газомоторном топливе и двух электробусов до конца года.

Для парка ГУП «Горэлектротранс» новинкой стало пополнение на 13 трамвайных вагонов и на 35 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что электрички могут повысить мобильность жителей Петербурга. Более 20 регионов России отмечают, что электрички в городе имеют перспективу, поэтому готовится их внедрение.