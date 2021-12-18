Для предотвращения распространения «омикрона» в Нидерландах вводят карантин

Для предотвращения распространения &#171;омикрона&#187; в Нидерландах вводят карантин
Для предотвращения распространения "омикрона" в Нидерландах вводят карантин. Фото: pixabay

Власти Нидерландов решили ввести жесткий карантин для того, чтобы не позволить новому штамму-омикрону распространиться дальше.

Полный локдаун в Нидерландах вступит в силу с 19 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио премьер-министра страны Марк Рютте.

На пресс-конференции 18 декабря Марк Рютте заявил, что карантин продлится до 14 января. С 129 декабря все бары, рестораны, магазины, кинотеатры, театры, музеи, тренажерные залы будут закрыты. Исключение составят места с товарами первой необходимости.

В конце ноября Европейский центр профилактики и контроля заболеваний отметил, что наблюдается высокая степень риска заражения новым штаммом коронавируса, который был выявлен в ЮАР 11 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти в Лондоне объявили чрезвычайное положение на фоне роста заражений омикрон-штаммом.

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