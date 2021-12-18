Российские ученые считают, что потеря аппетит — это признак не только «омикрона»

Российские ученые считают, что потеря аппетит &#8212; это признак не только &#171;омикрона&#187;
Российские ученые считают, что потеря аппетит - это признак не только "омикрона". Фото: pixabay

Специалисты из России на заявление о потере аппетита при омикрон-штамме отметили, что при заражении любым штаммом наблюдается похожая ситуация.

Инфекционист, педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина заявила, что не понимает, почему информация о потере аппетита у больного выплыла только при «омикроне». Специалист отмечает, что коронавирусу в принципе свойственен такой симптом. Об этом сообщает РБК.

Снижение аппетита, по мнению специалиста, напрямую связано с потерей вкуса и обоняния.

«Вообще, COVID-19 вызывает усталость, а следовательно, понижение настроения, с которым может быть связана и потеря аппетита. Я не думаю, что это специфический симптом, на основании которого можно ставить диагноз», — также заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Эксперт подчеркнула, что при заражении коронавирусом у каждого симптомы проявляются индивидуально. Единственная общая черта — поражение легких, но при «омикроне» вероятен бронхит.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Нидерландах в связи с остановкой распространения «омикрона» решил ввести локдаун с 19 декабря.

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