В честь 70-летия Сокурова «Ленфильм» открыл выставку «Одинокий голос человека»

В четверг, 16 декабря, «Ленфильм» реализовал выставочный проект, который приурочен к 70-летию классика ленинградской школы кино, кинорежиссера, народного артиста России Александра Сокурова.

Создателями проекта «Одинокий голос человека» выступили кинорежиссер Николай Хомерики, главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов, художница Полина Заславская, арт-директор журнала «Сеанс» Арина Журавлева и руководитель культурно-выставочного центра «Ленфильм» Константин Шавловский. Об этом сообщает ТАСС.

Экспозиция выставки разделена на несколько эпизодов. В фойе «Ленфильма» представлены камера, которой Сокуров часто сам снимал фильмы, книги из личной библиотеки и «золотой лев» Венецианского кинофестиваля, который получен творцом за «Фауста».

Выставка продолжается на втором этаже, где воссоздается рассказ о работе Сокурова с актером и костюмом, а после подготвка картины к монтажу. В заключении представлен дисковый телефон с номерами коллег по цеху.

Режиссер был тронут и выразил благодарность создателям выставки.

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