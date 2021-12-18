В Ботаническом саду перед Новым годом петербуржцы смогут полюбоваться орхидеями и бромелиями

В Ботаническом саду перед Новым годом петербуржцы смогут полюбоваться орхидеями и бромелиями. Фото: группа "Вконтакте"/" Ботанический сад БИН РАН"

В Ботаническом саду перед Новым годом петербуржцы смогут полюбоваться орхидеями и бромелиями. Фото: группа "Вконтакте"/" Ботанический сад БИН РАН"

На выставке «Осколки радуги» в Ботаническом саду жители и гости Северной столицы 25 декабря смогут увидеть восхитительные орхидеи и бромелии.

В группе «ВКонтакте» Ботанического сада отмечается, что миниатюрные видовые растения и яркие флористические композиции с сортовыми орхидеями будет возможно посмотреть в Большой пальмовой оранжерее. Выставка откроется 25 декабря на улице Профессора Попова, 2.

В род семейства Бромелиевые входит около 50 видов, произрастающих в тропических областях Америки. У бромелии плотные мясистые листья стрельчатой формы, которые собраны в аккуратную розетку,.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Государственно Эрмитаже Петербурга открылась выставка «Красота и стиль». Экспозиция рассказывает об истории модной фотографии второй половины XX—XXI веков, а также знакомит с основными мотивами современной модной репрезентации на примере работ из коллекции Фонда Still Art.