В Ботаническом саду перед Новым годом петербуржцы смогут полюбоваться орхидеями и бромелиями

В Ботаническом саду перед Новым годом петербуржцы смогут полюбоваться орхидеями и бромелиями
В Ботаническом саду перед Новым годом петербуржцы смогут полюбоваться орхидеями и бромелиями. Фото: группа "Вконтакте"/" Ботанический сад БИН РАН"

На выставке «Осколки радуги» в Ботаническом саду жители и гости Северной столицы 25 декабря смогут увидеть восхитительные орхидеи и бромелии.

В группе «ВКонтакте» Ботанического сада отмечается, что миниатюрные видовые растения и яркие флористические композиции с сортовыми орхидеями будет возможно посмотреть в Большой пальмовой оранжерее. Выставка откроется 25 декабря на улице Профессора Попова, 2.

В род семейства Бромелиевые входит около 50 видов, произрастающих в тропических областях Америки. У бромелии плотные мясистые листья стрельчатой формы, которые собраны в аккуратную розетку,.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Государственно Эрмитаже Петербурга открылась выставка «Красота и стиль». Экспозиция рассказывает об истории модной фотографии второй половины XX—XXI веков, а также знакомит с основными мотивами современной модной репрезентации на примере работ из коллекции Фонда Still Art.

ботанический сад Бромелия выставка ленобласть новости СПб орхидеи


 

Новости партнеров
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Госпитализация Лепса в психиатрию: что известно к этому часу
Госпитализация Лепса в психиатрию: что известно к этому часу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ботаническом саду перед Новым годом петербуржцы смогут полюбоваться ...
На Ленинском проспекте завершили ремонтировать трубопровод
Эксперты: в России ожидается дефицит кофе до 2023 года из-за проблем у ...
Российские ученые считают, что потеря аппетит — это признак не только ...
Прибрежные районы Петербурга потерялись в туманной дымке
Для предотвращения распространения «омикрона» в Нидерландах ...
Дизайнер Лебедев в след за Александром Розенбаумом возмутился сугробами на ...
В ЖК на Южном шоссе заменили 277 натриевых светильников на светодиодные