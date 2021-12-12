В Главном штабе открылась новая выставка с фэн-фото прошлого века

В Петербурге новую экспозицию открыл государственный Эрмитаж.

Церемония открытия выставки «Красота и стиль. История модной фотографии. Из собрания Фонда StillArt» прошла сегодня, в воскресенье, 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба петербургского музея.

Экспозиция рассказывает об истории модной фотографии второй половины XX—XXI веков, а также знакомит с основными мотивами современной модной репрезентации на примере работ из коллекции Фонда Still Art.

На мероприятии показали уже ставшие классикой авторские отпечатки Эрвина Блюменфельда, Хорста П. Хорста, Ричарда Аведона, Ирвина Пенна, Хельмута Ньютона и Ги Бурдена.

Добавим, что экспозицию подготовил Отдел современного искусства Государственного Эрмитажа в рамках проекта «Эрмитаж 20/21».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина обезобразил «Эрмитажный театр». За это ему назначили 10 месяцев лишения свободы и штраф в 370 тысяч рублей.