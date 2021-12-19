The Times: британские власти планируют ввести изоляцию в стране после Рождества

Власти Британии планируют после Рождества ввести изоляцию.

В правительстве Британии работают над законопроектом, который запретит британцам встречаться с другими людьми в помещении, за исключением рабочих целей. Также работа пабов и ресторанов будет разрешена только на открытом воздухе. Об этом пишет издание The Times.

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону был представлен ряд вариантов в рамках плана «C». Предложения начинались с мягкого ограничения, с целью подтолкнуть людей к необходимости соблюдения правил, до практически полной изоляции. Изначально Джонсон хотел выбрать первый вариант, но из-за угрозы «омикрона» сейчас более склонен ко второму.

В документах Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям британского правительства, на которые ссылается BBC, ученые настаивают на принятии жестких мер. Специалисты предостерегли чиновников от идеи перенести введение изоляции на 2022 год.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Нидерландах решили ввести жесткий карантин для того, чтобы не позволить новому штамму-омикрону распространиться дальше.