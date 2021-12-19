В Боткинской больнице Петербурга лечат пациентов с сочетанием гриппа и COVID-19

В Боткинской больнице Петербурга лечат пациентов с сочетанием гриппа и COVID-19
В Боткинской больнице Петербурга лечат пациентов с сочетанием гриппа и COVID-19. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Санкт-Петербурге уже зафиксированы случаи сочетания гриппа и коронавируса, при этом лечение такие пациенты получают от COVID-19, так как симптомы склоняются именно в сторону этой инфекции.

В Боткинской больнице Петербурга находятся пациенты, которые заразились и гриппом, и коронавирусом практически одновременно. «Антиковидное» лечение помогает в этом случае предупредить возможное проявление гриппозных осложнений. Об этом врачи больницы рассказали «Фонтанке».

В Роспотребнадзоре отметили, что в городе продолжается сезонный подъем заболеваемости гриппом и другими ОРВИ, в основном среди взрослых и детей в возрасте от 1 до 14 лет. На прошедшей неделе, по результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, были обнаружены вирусы парагриппа, адено- и РС-вирусы, а также подтвержденные случаи гриппа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российские специалисты на заявление о потере аппетита при омикрон-штамме отметили, что при заражении любым штаммом наблюдается похожая ситуация.

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В Боткинской больнице Петербурга лечат пациентов с сочетанием гриппа и COVID-19
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