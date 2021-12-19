В Киришском районе вспыхнул частный дом

В Киришском районе вспыхнул частный дом
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 19 декабря в Киришском районе загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 02:34 мск. В деревне Витка загорелся частный дом.

На месте происшествия работала дежурная смена 58 пожарно-спасательной части Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единиц спецтехники.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 03:51 мск. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по предварительной информации, при пожаре на «Северной верфи» пострадали три человека.

киришский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
Охтинский мыс ждет туристов
Охтинский мыс ждет туристов
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Новогоднюю пенсию могут сделать ежегодной
Новогоднюю пенсию могут сделать ежегодной
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Киришском районе вспыхнул частный дом
Эксперт назвал причину богатства СШАс
Троллейбус помял легковушку на Светлановской площади
Во дворе дома на улице Доблести произошло массовое ДТП
Диетолог рассказала, кому полезна хурма
Спасатели потушили пожар на 50 «квадратах» в Красногвардейском районе
Гололедица и до +2 градусов ожидается в Петербурге
Город спит: пробки в Петербурге составили один балл