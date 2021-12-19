В Киришском районе вспыхнул частный дом

В ночь на 19 декабря в Киришском районе загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 02:34 мск. В деревне Витка загорелся частный дом.

На месте происшествия работала дежурная смена 58 пожарно-спасательной части Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единиц спецтехники.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 03:51 мск. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по предварительной информации, при пожаре на «Северной верфи» пострадали три человека.