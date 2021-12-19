На Московском проспекте 25 спасателей тушат пожар в трехэтажном здании

На Московском проспекте 25 спасателей тушат пожар в трехэтажном здании
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Утром 19 декабря в Московском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 10:43 мск. На Московском проспекте, 114, в трехэтажном, размером 20х40 метров здании, в помещении площадью 50 квадратных метров горит обстановка на площади 10 квадратных метров.

Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали пят единиц техники и 25 человек личного состава. Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как себя чувствуют пожарные, пострадавшие на «Северной верфи». Их госпитализировали в ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова» МЧС России.

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