Петербуржцев ждут снег и гололедица из-за уходящего циклона «Нео»

Петербуржцев ждут снег и гололедица из-за уходящего циклона &#171;Нео&#187;
Выпадет снег. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В воскресенье Петербург будет находиться под влиянием уходящего активного циклона «Нео», который вместе с собой унесет потепление.

Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его данным, в начале дня в Северной столице сохранятся теплые воздушные массы, но уже после полудня в город придет холодное дыхание Арктики.

Небо сегодня затянет облаками, ожидается небольшой снег. В начале дня может идти мокрый снег. Во второй половине дня на дорогах образуется гололедица.

На улице днем будет от 0 до плюс 2 градусов, в Ленобласти может подморозить до минус 2 градусов. А ближе к вечеру в Петербурге похолодает до минус 3-5 градусов, в Ленобласти — до минус 7 градусов.

Северный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 749 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в выходные в Ленобласти ожидаются мокрый снег и метель.

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