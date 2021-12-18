В выходные в Ленобласти ожидаются мокрый снег и метель

18 декабря в Ленобласти будет обычный и мокрый снег, который местами будет переходить в сильный. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

18 декабря в Ленобласти будет обычный и мокрый снег, который местами будет переходить в сильный. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Жителей Ленинградской области в субботу, воскресенье и понедельник ждут снег и метель. На дорогах может быть скользко.

Об этом предупредило областное управление МЧС. Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 18 декабря в Ленобласти будет обычный и мокрый снег, который местами будет переходить в сильный. Днем ожидается налипание мокрого снега и небольшой гололед. Из-за гололедицы на востоке региона будет сложная обстановка.

19 декабря в области сохранятся мокрый снег и гололедица. К погоде в воскресенье обещает присоединиться слабая метель.

В первый день рабочей недели прогнозируется снег, слабая метель и гололедица. Кроме того, на регион обрушится сильный ветер, порывы которого достигнут 15 м/с.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с 13 по 16 декабря на магистрали выпало 28 см снега.