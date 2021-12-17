В Петербурге с 13 по 16 декабря на магистрали выпало 28 см снега

В Петербурге с 13 по 16 декабря на магистрали выпало 28 см снега. Фото: Instagram "zsd_mss"

В Петербурге с 13 по 16 декабря на магистрали выпало 28 см снега. Фото: Instagram "zsd_mss"

Все четыре дня с 13 по 16 декабря на магистраль ЗСД 7-8 раз в сутки одновременно выходили 50 уборочных комбинированных дорожных машин.

На уборку было предоставлено по 25 единиц спецтехники с юга на север и с севера на юг соответственно. Об этом сообщает пресс-служба ЗСД. Техника также работала и по одиночке: чистила разметку, убирала островки безопасности, барьерные ограждения, например. Каждая машина в среднем проехала по 2,5 тысяч км.

Всего с начало зимы вывезено 37 тысяч кубометров снега, а за прошедшие четыре дня с магистрали убрали более 16 тысяч кубометров снега, а общий пробег уборочной техники превысил 70 тысяч километров, что в десять раз больше трассы ралли «Дакар».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за минувшие сутки с улиц Петербурга дорожные службы вывезли 44,8 тысяч кубометров снежных масс.