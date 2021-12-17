В пятницу Петербург убирают более тысячи машин и 1 253 дворника

В пятницу Петербург убирают более тысячи машин и 1 253 дворника. Фото: скриншот Вконтакте

В пятницу Петербург убирают более тысячи машин и 1 253 дворника. Фото: скриншот Вконтакте

В Санкт-Петербурге продолжается оттепель, сугробы, смешанные с грязью трансформируются в озера, однако, по утверждению властей, снег все равно продолжают вывозить. За минувшие сутки с улиц вывезли 44,8 тысяч кубометров снежных масс.

Около 2 240 самосвалов снега вывезли с дорог Северной столицы за прошедшие сутки. Так утверждают в пресс-службе Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. На утилизацию было отправлено 835 тысяч «кубов».

По плану на пятницу в уборке должно быть задействовано 1 035 единиц техники и 1 253 работника ручного труда дорожных предприятий. В пресс-службе отмечают, что главной задачей сейчас является очистка улиц, вывоз снега, при необходимости, обработка дороги противогололедными материалами.

Еще 252 машины работают над территориями зеленых насаждений, также 829 специалистов садово-парковых хозяйств выполняют свои задачи по тем же территориям. Отмечается, что садовники очищают парковые и транзитные дорожки от наледи и снега, а скользкие участки посыпаются песком или гранитной крошкой.

Несмотря на работу в области очистки города, о которой сообщается ежедневно, жители продолжают присылать снимки грязных дорог. Так, как передает 78.ru, на углу улицы Восстания пешеходам приходится выбирать: пройти по наледи и «каше», или по снежной куче.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице с каждым днём растёт количество человек, пострадавших от наледи с крыш и гололёда.