В аэропорту Пулково в воскресенье задержали пять самолетов

В Пулково задержали пять рейсов. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково задержали пять рейсов. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня, 19 декабря, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются пять самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Челябинска, Нижнего Новгорода, Минска, Хабаровска, Новосибирска. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Челябинска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 0:25, однако время вылета сдвинули почти на 12 часов — самолет поднимется в небо в 12:00. Далее с опозданием вылетит рейс до Нижнего Новгорода. Вылет перенесли с 9:50 на 11:10.

Также задерживают рейс до Минска. Самолет должен был улететь в 10:30, но по факту ждать придется до 10:50. Вылет рейса рейса до Хабаровска перенесли с 13:10 на 13:40.

Рейс до Новосибирска задержали с 13:15 до 14:20.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково задержали иностранца, пытавшегося попасть в страну по паспорту брата-близнеца.