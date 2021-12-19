В подвале петербургского института «Гипроникель» нашли РПГ и 5 тысяч патронов

В подвале петербургского института &#171;Гипроникель&#187; нашли РПГ и 5 тысяч патронов
В подвале "Гипроникеля" нашли боеприпасы. Фото: google.maps

Рабочие обнаружили в подвальном помещении института «Гипроникель» в Петербурге склад боеприпасов.

На гранату и более пяти тысяч патронов в подвале научного института, расположенного на Гражданском проспекте, наткнулись рабочие. Они вызвали взрывотехников и полицию.

Экспертиза показала, что найденный предмет является реактивной противотанковой гранатой РПГ-26, которая относится к категории взрывных устройств. Патроны продолжают исследовать. Об этом сообщает 78.ru.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Московском проспекте 25 спасателей тушат пожар в трехэтажном здании.

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