В подвале петербургского института «Гипроникель» нашли РПГ и 5 тысяч патронов

Рабочие обнаружили в подвальном помещении института «Гипроникель» в Петербурге склад боеприпасов.

На гранату и более пяти тысяч патронов в подвале научного института, расположенного на Гражданском проспекте, наткнулись рабочие. Они вызвали взрывотехников и полицию.

Экспертиза показала, что найденный предмет является реактивной противотанковой гранатой РПГ-26, которая относится к категории взрывных устройств. Патроны продолжают исследовать. Об этом сообщает 78.ru.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Московском проспекте 25 спасателей тушат пожар в трехэтажном здании.