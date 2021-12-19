COVID в мире заразились более 274,7 млн человек

COVID в мире заразились более 274,7 млн человек
Коронавирус в Америке подхватили более 50 млн жителей. Фото: Pixabay

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 274 млн 798 тыс. 185 человек.

По данным SCMP на 19 декабря, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 357 тыс. 445 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 50 млн 773 тыс. 620 человек, на втором месте Индия — 34 млн 733 тыс. 194, затем идет Бразилия 22 млн 204 тыс. 941 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 10 млн 214 тыс. 790 человек, умерло при этом 297 тыс. 203 пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 1955 новых случаев коронавирусной инфекции.

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