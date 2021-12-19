Прокуратура проверит сервис «Самокат», курьеров которого оставили без зарплаты

Курьерам "Самоката" не выплачивают зарплату с октября. Фото: pixabay

Курьерам "Самоката" не выплачивают зарплату с октября. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура организовала проверку по факту невыплаты зарплаты курьерам сервиса по доставке еды «Самокат».

В пресс-службе городской прокуратуры сообщили, что курьерам «Самоката» не оплачивают работу с октября текущего года по настоящее время. Надзорное ведомство проверит сервис на соблюдение трудовых прав работников, в том числе на своевременную оплату труда в полном объеме.

Как сообщает 78.ru, зарплату уже два месяца не получают 133 курьера «Самоката». Общая сумма задолженности перед работниками может достигать 5 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что строители, оставшиеся без зарплат, устроили погром в подъезде нового ЖК.