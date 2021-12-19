Прокуратура проверит сервис «Самокат», курьеров которого оставили без зарплаты

Прокуратура проверит сервис &#171;Самокат&#187;, курьеров которого оставили без зарплаты
Курьерам "Самоката" не выплачивают зарплату с октября. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура организовала проверку по факту невыплаты зарплаты курьерам сервиса по доставке еды «Самокат».

В пресс-службе городской прокуратуры сообщили, что курьерам «Самоката» не оплачивают работу с октября текущего года по настоящее время. Надзорное ведомство проверит сервис на соблюдение трудовых прав работников, в том числе на своевременную оплату труда в полном объеме.

Как сообщает 78.ru, зарплату уже два месяца не получают 133 курьера «Самоката». Общая сумма задолженности перед работниками может достигать 5 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что строители, оставшиеся без зарплат, устроили погром в подъезде нового ЖК.

доставка еды задолженность по зарплате курьеры прокуратура самокат


 

Новости партнеров
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
Новогоднюю пенсию могут сделать ежегодной
Новогоднюю пенсию могут сделать ежегодной
Охтинский мыс ждет туристов
Охтинский мыс ждет туристов
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прокуратура проверит сервис «Самокат», курьеров которого оставили ...
За работу в новогодние каникулы медикам сделают выплаты по двойному тарифу
Клуб «Ласточка» в Петербурге опечатали во время концерта из-за ...
Прохожие нашли без сознания тренера по плаванию на остановке в Петербурге
У Нового Оккервиля в овраге лежит маршрутка
На Парашютной ночью поймали пьяного водителя
Мигранта тяжело ранили ножом на овощебазе на Софийской улице
COVID в мире заразились более 274,7 млн человек