На Урале полиция проверит школу, где учительница ударила шестиклассника

На Урале полиция проверит школу, где учительница ударила шестиклассника
Педагог ударила ребенка по щеке. Фото: скриншот видео "Березовский. Новости золотого города"

В Свердловской области учительница разорвала тетрадь шестиклассника и дала ему пощечину.

Видео инцидента опубликовано в сообществе «Березовский. Новости золотого города» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как учительница и ученик вступили в конфликт в классе. Со слов очевидцев, мальчик не сдал свою тетрадь, а после обратился к учительнице на ты. Затем педагог разорвала его тетрадь, ударила ребенка по щеке и потребовала, чтобы он сел на свое место.

Как сообщает портал e1.ru, конфликт проверит полиция. В школе заявили, что знают о произошедшем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция разъяснила, что конкретно учитель биологии делал с детьми в школе №1.

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