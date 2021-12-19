В Пулково днем 19 декабря задержали девять самолетов

В воскресенье днем, 19 декабря, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются девять самолетов.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Новосибирска, Калининграда, Брянска, Якутска, Стамбула, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Симферополя и Архангельска. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Новосибирска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 13:15, однако время вылета сдвинули до 14:50. Далее с опозданием вылетит рейс до Калининграда. Вылет перенесли с 13:45 на 15:10.

Также задерживают рейс до Брянска. Самолет должен был улететь в 14:00, но по факту ждать придется до 15:00. Вылет рейса до Якутска перенесли с 14:00 на 15:45.

Рейс до Стамбула задержали с 14:25 до 14:45. Самолет в Ставрополь улетит не в 14:25, а в 15:00. С опозданием на полчаса вылетит рейс до Ростова-на-Дону, который планировали на 15:30, но перенесли на 17:30. Также с 16:05 до 16:55 задержан рейс до Симферополя.

Последняя задержка — самолет до Архангельска. Он отправится в 17:30 вместо 16:25.