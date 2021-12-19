«Квадрат» в петербургских новостройках подорожал почти до 200 тыс. рублей

&#171;Квадрат&#187; в петербургских новостройках подорожал почти до 200 тыс. рублей
Стоимость квадратного метра в новых квартирах Петербурга выросла почти до 200 тыс. рублей. Фото: Pixabay

Стоимость квадратного метра в новостройках Северной столицы стала стоить 198,3 тысячи рублей.

С начала пандемии коронавируса цена на жилье в городе на Неве стала выше в 1,5 раза.

Так, «квадрат» в новых квартирах Петербурга выйдет в 198,3 тысячи рублей. Данный показатель стал больше на 55%. Кроме того, средняя площадь сдаваемых квартир уменьшилась с 52 до 50 квадратных метров. Об этом рассказывают аналитики компании «Петербургский Дом Недвижимости».

Наибольший рост замечен при покупке двухкомнатных квартир. Во время пандемии они выросли в цене на 60%. В данный момент приобретение такой квартиры выйдет примерно в 13,29 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по оценкам специалистов, на вторичное российское жилье цены выросли на 37%.

коронавирус недвижимость новости СПб пандемия рост цен


 

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