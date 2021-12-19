Гинцбург раскрыл сроки исследования препарата от осложнений после COVID

Гинцбург раскрыл сроки исследования препарата от осложнений после COVID
Российский эпидемиолог, глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об испытаниях нового препарата. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Исследования препарата против COVID-19, который будет подавлять его размножение, начнется во второй половине 2022 года. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, новый препарат получил название «Фтортиазинон». Исследования планируется начать 5-10 января. Завершить работы могут за 2-3 месяца, добавил специалист.

Гинцбург отметил в эфире программы «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1», что сейчас препарат проходит вторую стадию клинических испытаний.

Напомним, за минувшие сутки на территории России выявили 27 967 случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 214 790. За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 1023 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 297 203 граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что высокая летальность от коронавирусной инфекции в России заставляет президента страны Владимира Путина испытывать гнетущие чувства.

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