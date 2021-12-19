Песков: Путина гнетет высокая смертность от коронавируса

Песков: Путина гнетет высокая смертность от коронавируса
Дмитрий Песков назвал ситуацию со смертностью от коронавируса рагедией. Фото: kremlin.ru

Высокая летальность от коронавирусной инфекции в России заставляет президента страны Владимира Путина испытывать гнетущие чувства. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, текущая ситуация очень беспокоит всех сотрудников правительственного штаба по борьбе с инфекцией.

Песков отметил в фильме «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1», представитель Кремля отметил, что это трагедия, потому что уже на протяжении долгого времени ежедневно в стране умирает более тысячи россиян.

«Смертность — это, наверное, то, что больше всего гнетёт и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе», — отметил Песков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодежь реже умирает от COVID-19, но подвержена постковидному синдрому. Трое из десяти молодых переболевших пациентов страдают постковидным синдромом, поэтому важно вакцинировать и их.

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