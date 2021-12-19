ВОЗ: молодежь реже умирает от COVID-19, но подвержена постковидному синдрому

Молодые не так часто умирают от коронавируса, но подвержены последствиям болезни. Фото: pexels

Молодые не так часто умирают от коронавируса, но подвержены последствиям болезни. Фото: pexels

Руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге рассказал, как молодые люди переносят коронавирус и его последствия.

Специалист заявил в эфире телеканала «Россия 1», что трое из десяти молодых переболевших пациентов страдают постковидным синдромом, поэтому важно вакцинировать и их. Молодые не так часто умирают от коронавируса, но подвержены последствиям болезни: проблемам с психическим здоровьем и усталости в течение многих месяцев после болезни.

По словам Клюге, вакцины безопасны и эффективны. Он рассказал, что его семья в Сибири привилась «Спутником V», и у них не было никаких побочных реакций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков не сомневается, что ВОЗ признает вакцину «Спутник V» в ближайшие месяцы.