В Пулково задержали четыре авиарейса в воскресенье вечером

Вечером воскресенья, 19 декабря, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются четыре авиарейса. Все остальные самолеты вылетят согласно расписанию.

Согласно данным с онлайн-табло воздушной гавани, изменения в расписании коснулись рейса EO 1585 до Белгорода. Самолет авиакомпании Pegas Fly должен был отправиться из Пулково в 20:20, но вылет перенесли на 22:30.

Еще один самолет вылетит с задержкой в Нижний Новгород. Рейс EO 318 авиакомпании Pegas Fly был запланирован на 22:20, однако вылет перенесли на час — самолет вылетит из Пулково в 23:55.

Далее с опозданием вылетит рейс S7 1020 до Москвы. Изначально планировалось, что воздушный транспорт авиакомпании S7 поднимется в небо в 22:55, при этом самолет полетит лишь в 23:55. Также задерживается рейс DP 569 до Перми. Судно «Победы» планировали отправить в 23:05, однако по факту самолет отправят лишь в 00:10.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково пресекли попытку иностранца незаконно пересечь границу России по паспорту своего брата-близнеца.