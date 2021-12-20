В Перу зафиксированы четыре случая заражения штаммом «омикрон»

В Перу зафиксированы четыре случая заражения штаммом &#171;омикрон&#187;
По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Четыре случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в Перу.

«Четыре случая варианта «омикрон» были выявлены в Перу», — сообщил Минздрав страны.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины. Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в России уже выявлено 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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