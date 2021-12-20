В Киришском районе загорелся частный дом

В ночь на 20 декабря в Киришском районе Ленобласти произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 00:15 мск. В садоводстве «Маяк» загорелся частный дом.
На месте происшествия работала дежурная смена 58 пожарно-спасательной части Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.
Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 01:15 мск.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее Gazeta.SPb.ru. сообщала, что спасатели потушили пожар на 50 «квадратах» в Красногвардейском районе.