В Киришском районе загорелся частный дом

В ночь на 20 декабря в Киришском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 00:15 мск. В садоводстве «Маяк» загорелся частный дом.

На месте происшествия работала дежурная смена 58 пожарно-спасательной части Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 01:15 мск.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru. сообщала, что спасатели потушили пожар на 50 «квадратах» в Красногвардейском районе.