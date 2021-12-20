Шестилетняя девочка пострадала в ДТП под Петербургом

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дорожный инцидент случился 19 декабря на четвертом километре трассы «Песочное – Киссолово». По предварительной информации, водитель Nissan Terrano, поворачивая налево, не пропустил встречный автомобиль Skoda Octavia и врезался в него.

В результате происшествия пострадала пассажирка второй иномарки. Пострадавшую с ушибом спины, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Известно, что 51-летний водитель, устроивший ДТП, в этом году один раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль вылетел на пешеходный островок после ДТП на перекрестке Митрофаньевского шоссе и набережной Обводного канала в Петербурге.