По 5000 рублей выплатят до 31 декабря отдельно от пенсии: кому дадут деньги

Недавно пожилым гражданам рассказали о мерах финансовой поддержки в виде разовых пособий. Дополнительные выплаты можно будет получить уже в конце декабря отдельно от пенсии. Но специалисты отметили, что деньги предусмотрены не для всех, сообщает PRIMPRESS.

Стало известно, что до конца 2021 года многие граждане пенсионного возраста смогут получить денежные средства от предыдущего работодателя. Речь идет о тех пенсионерах, которые уже оставили трудовую деятельность и не числятся в штате данного работодателя.

Введение таких дополнительных выплат связано с наступлением Нового года. Основанием для их выплаты является отраслевое соглашение по горно-металлургическому комплексу РФ. Данный документ рассчитан на 2020-2022 годы.

Эксперты сообщают, что работодатели будут рассчитывать выплаты индивидуально для бывших работников пенсионного возраста. Размер таких пособий составляет от пяти до десяти тысяч рублей.

Деньги могут получить пожилые граждане, которые работали и в других сферах. Данное решение оставлено на усмотрение руководства компании. Так, многие предприятия к новогодним праздникам вводят дополнительные выплаты для поощрения почетных работников, которые уже оставили трудовую деятельность в связи с достижением пенсионного возраста. Таким образом руководители компаний отдают дань уважения своим бывшим почетным работникам и поощряют нынешних сотрудников вкладываться в развитие предприятия.

Кроме того, до конца текущего года в России для пенсионеров пройдут выплаты на региональном уровне. Речь идет о тех гражданах, которые прошли вакцинацию от COVID-19. Например, пожилым россиянам, проживающим и привитым в Курской области, выплатят по три тысячи рублей. В Москве для пенсионеров предусмотрены выплаты в размере 10 тысяч рублей или подарочный медицинский набор на выбор.