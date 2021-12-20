Эксперт рассказал пенсионерам о новых мера поддержки в 2022 году

Российские пенсионеры в 2022 году могут рассчитывать на индексацию и единоразовые выплаты, рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Эксперт заявил, что для россиян, получающих пенсию, лучшим вариантом была бы индексация пенсий с начала следующего года сразу на 8%. Однако он сомневается, что такое возможно. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По словам Сафонова, ставить условия будет не Минтруд, а Минфин. Скорее всего, с 1 января пенсии поднимут на 5,9%, как и заложено в бюджете. А потом, как отмечает специалист, введут единоразовую выплату, как в этом году, когда пенсионерам начислили по 10 тысяч рублей.

Сафонов считает, что такой мерой пенсионерам компенсируют рост цен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по 5000 рублей выплатят до 31 декабря отдельно от пенсии: кому дадут деньги.