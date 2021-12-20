В России объём взяток в сфере госзакупок составил около 6,6 триллиона рублей

В России объём взяток в сфере госзакупок составил около 6,6 триллиона рублей
В России объём взяток в сфере госзакупок составил около 6,6 триллиона рублей. Фото: pixabay.com

Коррупционный рынок при госзакупках составил по объему 6,6 триллиона рублей. Это приравнивается к третьей доходной части федерального бюджета Российской Федерации.

В Институте государственного и муниципального управления ВШЭ подчитали, средний размер откатов при госзакупках. Выяснилось, что коррупционный рынок составляет большие размеры. Об этом пишет РБК.

По данным издания, исследователи опросили свыше 1,2 тысячи представителей компаний, вовлеченных в конкурсные процедуры, из разных субъектов России, из которых 53% — из микропредприятий, 34% из малого бизнеса, 6% из среднего и около 7% — из крупного.

Специалисты подсчитали, что в среднем взятка обходится компании, претендующей на госконтракт, в 22,5 процента его суммы. Компании в составе 71% отметили, что сталкивались с коррупцией при прохождении конкурсных процедур.

Отмечается, что несмотря на почти всеобщее осуждение коррупции в составе 83% поставщиков, они признались, что связывались с откатами за госконтракт из-за высокой конкуренции на рынке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе сообщалось о максимальном количество коррупционных преступлений за последние восемь лет с начала 2021 года.

вшэ госзакупка коррупция Россия


 

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