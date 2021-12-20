В МИД рассказали о «должке» США перед Россией

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков добавил, что Россия готова налаживать отношения с США и уже выступила со своими инициативами. Фото: МИД РФ

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков добавил, что Россия готова налаживать отношения с США и уже выступила со своими инициативами. Фото: МИД РФ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон должен начать воспринимать Москву как равноправного партнера.

«Самый большой должок за США — это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог», — заявил заместитель министра.

По словам Рябкова, Штаты должны научиться договариваться на основе баланса интересов, а не навязывать какие-то свои односторонние схемы или выдвигать ультиматумы.

Рябков добавил, что Россия готова налаживать отношения с США и уже выступила со своими инициативами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден предупредил Путина об отправке военных в страны НАТО в случае вторжения на Украину.