Hyundai наладит выпуск кроссоверов на бывшем заводе GM в Петербурге

Объем инвестиций в производство увеличат с 16 миллиардов до 52,8 миллиарда рублей. Фото: pixabay

Объем инвестиций в производство увеличат с 16 миллиардов до 52,8 миллиарда рублей. Фото: pixabay

Автоконцерн Hyundai намерен начать производство кроссоверов Tuscon, Palisade и Kia Sportage на своем заводе в Петербурге.

Как сообщили в Минпромторге России, сейчас эти модели кроссоверов выпускаются на калининградском заводе «Автотор». По данным «Коммерсанта», производство перенесут на собственную площадку автоконцерна — General Motors в Шушарах.

«Дополнительное соглашение с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» предполагает включение в номенклатуру продукции новые модели автомобилей – Hyundai Tuscon, Hyundai Palisade, Kia Sportage», — сообщили в министерстве.

Объем инвестиций в производство увеличат с 16 миллиардов до 52,8 миллиарда рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Hyundai инвестирует 36 млрд рублей в новое производство в Петербурге.