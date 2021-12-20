Hyundai наладит выпуск кроссоверов на бывшем заводе GM в Петербурге

Hyundai наладит выпуск кроссоверов на бывшем заводе GM в Петербурге
Объем инвестиций в производство увеличат с 16 миллиардов до 52,8 миллиарда рублей. Фото: pixabay

Автоконцерн Hyundai намерен начать производство кроссоверов Tuscon, Palisade и Kia Sportage на своем заводе в Петербурге.

Как сообщили в Минпромторге России, сейчас эти модели кроссоверов выпускаются на калининградском заводе «Автотор». По данным «Коммерсанта», производство перенесут на собственную площадку автоконцерна — General Motors в Шушарах.

«Дополнительное соглашение с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» предполагает включение в номенклатуру продукции новые модели автомобилей – Hyundai Tuscon, Hyundai Palisade, Kia Sportage», — сообщили в министерстве.

Объем инвестиций в производство увеличат с 16 миллиардов до 52,8 миллиарда рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Hyundai инвестирует 36 млрд рублей в новое производство в Петербурге.

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