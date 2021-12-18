Hyundai инвестирует 36 млрд рублей в новое производство в Петербурге

Автоконцерн Hyundai вложит 36 миллиардов рублей в новое производство на мощностях прежнего завода General Motors в Петербурге.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по промышленной политике города. Дополнительные инвестиции были одобрены на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам в пятницу.

Компания на площадке бывшего завода GM планирует выпустить к 2023 году новые модели автомобилей.

Напомним, завод GM работал в Петербурге с 2008 по 2015 год. С 1 июля 2015-го производство было полностью приостановлено и законсервировано. В декабре прошлого года сообщалось, что Hyundai закрыл сделку по приобретению завода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге Hyundai открыл крупнейший в РФ завод.