Обвиняемого в убийстве жены нефролога Земченкова отказались отпускать из СИЗО

Городской суд Петербурга оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на меру пресечения бывшему главному нефрологу города Александру Земченкову, обвиняемого в убийстве супруги.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, Земченков был извещен о судебном заседании, но не изъявил желания его посетить.

Адвокат Иванов просил суд отменить постановление от 27 октября об аресте Земченкова и избрать его подзащитному другую меру, в том числе домашний арест, личное поручительство или запрет определенных действий.

Прокурор просил оставить судебное постановления без изменения. Суд согласился с прокурором и отказался изменять Земченкову меру пресечения.

Напомним, что Земченкова обвиняют в убийстве жены Ирины, которая пропала в феврале 2010 года. Следствие предполагает, что нефролог в ходе ссоры толкнул супругу, из-за чего женщина упала, ударилась головой и получила смертельную травму. Чтобы скрыть следы преступления, Земченков расчленил жертву и избавился от фрагментов. При этом тело пропавшей по-прежнему не найдено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что и защита, и обвинители нефролога Земченкова попросили горсуд о домашнем аресте: жалобы будут рассмотрены.