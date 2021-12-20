Зимнее солнцестояние ждет петербуржцев 21 декабря

Зимнее солнцестояние ждет петербуржцев 21 декабря
Солнце изменит свое положение в 18:58 по московскому времени. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Петербуржцев ждет день зимнего солнцестояния. Во вторник, 21 декабря, будет самая длинная ночь в году и самый короткий день.

Как сообщает «Peterburg2», в день зимнего солнцестояния Солнце проходит для Северного полушария через самую южную точку эклиптики (большой круг небесной сферы), а в Южном полушарии — через самую северную точку.

21 декабря Солнце изменит свое положение в 18:58 по московскому времени. В этот день жителей России, и в том числе Петербурга, ждет самая длинная ночь и самый короткий день в этом году.

Считается, что день зимнего солнцестояния самый сильный энергетическом плане. Как утверждают астрологи, люди в этот день могут изменить свою жизнь, но главное не упустить время. Особенно это касается Овнов, Раков, Весов и Козерогов.

В этот день не следует забывать про домашние дела, привести дом в порядок и избавиться от ненужных вещей. Также важно почистить свой эмоциональный фон.

Вечером можно загадать желание. Делать это нужно с 21:00 до 00:00. Чтобы желание исполнилось, нужно посадить в горшок на подоконнике любое семечко и проговорить желание вслух.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что астропсихологи назвали пять знаков зодиака, которым Фортуна любит делать подарки.

21 декабря астрологи зимнее солнцестояние самая длинная ночь самый короткий день


 

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