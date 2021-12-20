Береговую линию вдоль Малой Невы приведут в порядок в 2022 году

Береговую линию вдоль Малой Невы приведут в порядок в 2022 году
Над проектом благоустройства архитекторы работали совместно с горожанами. Фото: Смольный

Неблагоустроенная береговая линия вдоль набережной Малой Невы у моста Бетанкура получит новый облик в следующем году.

В комитете по благоустройству сообщили, что вдоль набережной создадут площадки для тихого отдыха с беседками, стилизованными под портовые контейнеры. Также для петербуржцев создадут места для рыбалки. Главную пешеходную дорожку сделают в виде плавной линии, которая свяжет весь ландшафт. Помимо этого, на береговой линии создадут зону отдыха с лежаками.

Над проектом благоустройства архитекторы работали совместно с горожанами. В проекте учли функциональное зонирование и транзитные маршруты, которые уже успели сложиться на участке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе появится благоустроенный жилой квартал на месте бывшей промзоны.

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