В Калининском районе появится благоустроенный жилой квартал на месте бывшей промзоны

В Калининском районе появится благоустроенный жилой квартал на месте бывшей промзоны
В Калининском районе появится благоустроенный жилой квартал на месте бывшей промзоны. Фото: пресс-служба Смольного

На рабочем совещании были утверждены проекты автомобильного кластера в промзоне «Каменка» Выборгского района и жилого квартала в Калининском районе.

В Калининском районе на месте бывшей промзоны может появиться новый жилой квартал, а на территории автокластера в Каменке появятся пять новых объектов автомобильной промышленности и инженерной инфраструктуры, будут организованы три дорожных проезда. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Нововведение в Выборгском районе позволит крупному производителю и поставщику автокомпонентов компании «Питерформ» разместить новое оборудование для изготовления кузовных деталей автомобилей и организовать роботизированные сварочные линии. Объём инвестиций в проект составит 6 млрд рублей, также производственные мощности компании в следующем году будут расширены на 6 500 квадратных метров.

Предполагается, что в новом жилом квартале на улице Академика Константинова района будут возведены дома высотой до 43 метров с подземным гаражом и офисом врача общей практики, а также детский сад на 280 мест и школа на 1125 мест. Также, будет проведена реконструкция под перинатальный центр Родильного дома №17 и построены объекты инженерного обеспечения, кроме того организованы три проезда.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в сентябре сообщалось о появлении на на месте выставочного комплекса «Ленэкспо» жилого комплекса и гостиницы.

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