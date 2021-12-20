Большая часть курьеров «Самоката» в Петербурге получила зарплаты

Большая часть курьеров &#171;Самоката&#187; в Петербурге получила зарплаты
Почти всем курьерам "Самоката" выдали зарплату. Фото: Pixabay

92 курьера-партнёра из 130 уже получили деньги, остальные получат оплаты до конца этой недели.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Самокат» 20 декабря.

Организация перестала сотрудничать с партнёрами «Создание» и «Янковский», при этом, сервис помогает им решить проблему с оплатами.

«В прошлом комментарии мы также обещали выдать курьерам промокоды на покупки в Самокате — все они уже отправлены», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что более 130 курьеров «Самоката» уже два месяца не получают зарплату. Общая сумма задолженности перед работниками могла достигать пяти миллионов рублей.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что строители, оставшиеся без зарплат, устроили погром в подъезде нового ЖК.

задержка зарплаты зарплата новости СПб самокат


 

Новости партнеров
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Новогоднюю пенсию могут сделать ежегодной
Новогоднюю пенсию могут сделать ежегодной
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Большая часть курьеров «Самоката» в Петербурге получила зарплаты
Более 3,3 млн человек умерли от COVID-19 с начала года
Тринадцатая пенсия для россиян: Путин объявит решение 23 декабря
Смольный готовит несколько сценариев новогодних каникул из-за омикрон-штамма
Береговую линию вдоль Малой Невы приведут в порядок в 2022 году
Зимнее солнцестояние ждет петербуржцев 21 декабря
На Маршала Жукова вечером загорелся автомобиль «Шевроле»
Загоревшийся на Гражданском проспекте «Опель» потушили за 15 минут