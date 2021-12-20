Большая часть курьеров «Самоката» в Петербурге получила зарплаты

Почти всем курьерам "Самоката" выдали зарплату. Фото: Pixabay

Почти всем курьерам "Самоката" выдали зарплату. Фото: Pixabay

92 курьера-партнёра из 130 уже получили деньги, остальные получат оплаты до конца этой недели.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Самокат» 20 декабря.

Организация перестала сотрудничать с партнёрами «Создание» и «Янковский», при этом, сервис помогает им решить проблему с оплатами.

«В прошлом комментарии мы также обещали выдать курьерам промокоды на покупки в Самокате — все они уже отправлены», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что более 130 курьеров «Самоката» уже два месяца не получают зарплату. Общая сумма задолженности перед работниками могла достигать пяти миллионов рублей.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что строители, оставшиеся без зарплат, устроили погром в подъезде нового ЖК.