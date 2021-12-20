ДТП на Приморском проспекте спровоцировало длинную пробку

Две иномарки столкнулись в Приморском районе Петербурга.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в понедельник, 20 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось Приморском проспекте прямо перед буддийским храмом Дацан Гунзэчойнэй.

Горожане жалуются, что из-за дорожной аварии собралась довольно длинная пробка.

«Из-за них стоит все и вся, два часа ехать!!!», — злятся петербуржцы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в этом году каждое второе ДТП в Петербурге и Ленобласти произошло на пешеходном переходе. С начала 2021 года на дорогах города и области погибли 163 человека, 1970 получили различной тяжести травмы. С 20 по 30 декабря текущего года Госавтоинспекция по Петербургу и Ленинградской области проводит рейды по повышению безопасности пешеходов